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Видео: момент ДТП на перекрёстке Комендантского и Шаврова

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Автобус зацепил легковушку при повороте.

Вечером в понедельник, 19 октября, на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова произошло ДТП.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии. Видно, что легковые автомобили остановились на перекрестке для того, чтобы повернуть налево. В этот момент встречный поток совершал также левый поворот. Видно, что при совершении маневра, водитель автобуса не рассчитал расстояние и зацепил "Форд Фокус". Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Ранее мы писали, что на КАД столкнулись большегруз и два седана.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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