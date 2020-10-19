Видео: момент ДТП на перекрёстке Комендантского и Шаврова

Автобус зацепил легковушку при повороте.

Вечером в понедельник, 19 октября, на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова произошло ДТП.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии. Видно, что легковые автомобили остановились на перекрестке для того, чтобы повернуть налево. В этот момент встречный поток совершал также левый поворот. Видно, что при совершении маневра, водитель автобуса не рассчитал расстояние и зацепил "Форд Фокус". Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Ранее мы писали, что на КАД столкнулись большегруз и два седана.

Видео: Piter.TV