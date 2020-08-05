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Видео: легковушка заставила другое авто дрифтовать на проезжей части и снести дорожный знак во Фрунзенском районе

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Участниками аварии стали три легковых автомобиля.

Из-за неудачного поворота во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Один из автомобилей сделал несколько кругов по проезжей части, и другой сбил дорожный знак. Piter.TV публикует видео с момента аварии.

Инцидент произошел вечером 4-го августа на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта. По словам очевидцев, все остались живы. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на Петроградке. Легковой автомобиль полностью разбил передний бампер. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дорожный знак, дрифт, дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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