Видео: легковушка заставила другое авто дрифтовать на проезжей части и снести дорожный знак во Фрунзенском районе

Из-за неудачного поворота во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Один из автомобилей сделал несколько кругов по проезжей части, и другой сбил дорожный знак. Piter.TV публикует видео с момента аварии.
Инцидент произошел вечером 4-го августа на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта. По словам очевидцев, все остались живы. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на Петроградке. Легковой автомобиль полностью разбил передний бампер.
Видео: Piter.TV
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