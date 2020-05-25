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Видео: как центральные улицы Петербурга украсили ко дню города

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В этом году Петербургу исполняется 317 лет.

Ко дню города, который пройдет 27 мая, в Петербурге планируют украсить 34 улицы.

Мы запечатлели украшения на главной магистрали города - Невском проспекте (от площади Александра Невского до Адмиралтейства). Основными украшениями стали флаги Российской Федерации, установленные вдоль дорог на Площади Восстания, Площади Александра Невского и у Адмиралтейства. Всего в городе развесят больше тысячи флагов.

Также в городе развесили щитки с изображением герба Петербурга.

Всего в городе разместят 2065 единиц праздничного оборудования.

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Репортажи,

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