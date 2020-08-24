Видео: как Выборг отметил день города

В минувшую субботу город Выборг отпраздновал свое 727-летие. Для каждого жителя и гостя города нашлось свое развлечение.

22 августа городу Выборгу исполнилось 727 лет. Днем гостей праздника ждали ярмарка мастеров, "Выборгский бал", аттракционы, игры и множество конкурсов, а вечером – музыкальная программа и праздничный салют.

В этом году праздник совпал с Днем российского флага. В этот день вручили паспорта молодежи в выставочном зале "Выборг – город воинской славы". Свой первый паспорт получили 20 выборжан.

Вы - настоящие граждане великой страны – России, с чем мы вас и поздравляем. Мы желаем вам всего самого наилучшего, желаем работать во благо и процветание нашей великой державы. Николай Шишкин, заместитель главы администрации Выборгского района.

В центре Выборга развернулась "Территория молодых" с зонами для отдыха, спорта и творчества. Желающие могли вступить в ряды волонтеров.

У нас очень много ребят на станциях стоят – это члены наших летних трудовых бригад, и это их первый опыт волонтерства на мероприятии. Николай Долгих, заведующий отдела культурно-досуговой деятельности Дома молодежи.

На площадке побывал Геннадий Орлов. Он оценил ее работу и напомнил, что в этом году празднование проходит с использованием повышенных мер безопасности.

В связи с теми проблемами, которые существуют не только в Выборгском районе, нам пришлось сократить те планы, которые мы намечали. Поэтому исходим из того, что есть. Надеюсь на то, что тот оптимизм и праздничный настрой у наших жителей был, есть и будет. Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район".

Жители города традиционно возложили цветы к стеле "Город воинской славы". В церемонии приняли участие глава Выборгского района Дмитрий Никулин, глава районной администрации Геннадий Орлов, представители минобороны и общественных организаций.

На Рыночной площади жителей и гостей города поздравили Симфонический оркестр Ленинградской области, а также звездные артисты: Алексей Чумаков и Евгений Кунгуров.

Если мы научимся бросать в урну мусор, если мы научимся не ломать ветки, делать скворечники, гулять с детьми, показывать им, как прекрасна природа, какой красивый город, изучать историю вместе с детьми, то и поколение выборжан вырастет потрясающим, знающим, любящим свой город. Даже если они уедут в Петербург, в Москву, в любые другие города, они будут его помнить, он будет всегда в сердце. Евгений Кунгуров, оперный певец.

По словам жителей и гостей города, праздник организован на высшем уровне. Для каждого нашлось свое развлечение.

Мероприятие завершилось выступлением Алексея Чумакова и красочным фейерверком.



