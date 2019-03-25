Видео: известная писатель презентовала в Выборге свою новую книгу

Презентация прошла в рамках интерактивной выставки "Привет, это я!"

Сегодня в Выборге, в библиотеке А. Аалто, состоялось открытие интерактивной выставки современной детской литературы Северных стран "Привет, это я!".

Аннетте Херцог - автор одной из представленных на выставке изданий, рассказала Piter.TV о своей книге "Пссст! Кто я?", а также о том, как она создавалась и кому может быть полезна.

Это графический роман. Я создавала его вместе с иллюстратором Катрине Кланте. В книге рассказывается о том, как ребенок, когда взрослеет, задается вопросом "кто я?"

Книга представляет из себя дневник девочки-подростка Виолы, которая пытается выяснить кто она и кем станет когда вырастет. На страничках дневника она высказывает свои мысли и сомнения, зарисовывает какие-то эпизоды из жизни, добавляет фотографии и вырезки из журналов. Прочитав книгу, тинейджеры смогут понять и принять себя, а также найти ответы на многие вопросы.

В рамках экспозиции также представлены книги Тимо Парвела "Элла, Пат и второй класс", "Элла и рок-звезда", Мони Нильсон "Цацики идёт в школу", "Цацики и вселенная", Марии Парр "Вратарь и море", ознакомиться с которыми можно в библиотеке А. Аалто с 25 марта по 11 апреля.

Фото и видео: Piter.TV