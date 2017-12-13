Видео из Владивостока: Водитель маршрутки подрался с пассажиром

Очевидцы записали на видео потасовку в автобусе.

Во Владивостоке в районе остановки "Некрасовская" произошел серьезный конфликт между водителем маршрутного автобуса №77 и молодым парнем пассажиром, к5оторый перерос в драку.

Когда автобус подъехал к остановке, водитель открыл только переднюю дверь. В салоне образовалась внушительная очередь на выход из салона. Парень-пассажир попросил открыть заднюю дверь. Водитель проигнорировал просьбу. Когда молодому человеку все же удалось выйти из маршрутки через переднюю дверь, он подошел к водителю и сделал ему замечание. Мужчина нахамил пассажиру. Молодой человек попросил извиниться, в ответ водитель набросился на парня с кулаками. Пассажиры были шокированы происходящим, некоторые попытались разнять драчунов.

Вскоре парень вышел из салона автобуса, а водитель бросился вдогонку, но не найдя парня вернулся в автобус и продолжил движение по маршруту.

Видео: ВК, ДПС контроль 25