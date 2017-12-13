Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Перми при столкновении двух автобусов 12-летнему мальчику оторвало голову
Сегодня, 9:15
0
MShaffter
826

В Перми при столкновении двух автобусов 12-летнему мальчику оторвало голову

0
 
 

Опубликованы фото с места трагедии.

Сегодня утром, 20 февраля, в Перми столкнулись два городских автобуса. 

ДТП произошло в Мотовилихинском районе Перми около 7 часов утра. На улице Уинской столкнулись автобусы №1 и №68. За рулем 68 маршрута была женщина - водитель, 1 автобусом без пассажиров управлял мужчина. В результате ДТП два студента получили травмы и были госпитализированы в больницу. 12-летний школьник погиб сразу на месте ДТП. По словам кондуктора автобуса, ребенку оторвало голову.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии, которая унесла жизнь ребенка.

Фото: Instagram/gibdd_perm

Теги: жесть , пермь , погиб ребенок
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5