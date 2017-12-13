В Перми при столкновении двух автобусов 12-летнему мальчику оторвало голову

Опубликованы фото с места трагедии.

Сегодня утром, 20 февраля, в Перми столкнулись два городских автобуса.

ДТП произошло в Мотовилихинском районе Перми около 7 часов утра. На улице Уинской столкнулись автобусы №1 и №68. За рулем 68 маршрута была женщина - водитель, 1 автобусом без пассажиров управлял мужчина. В результате ДТП два студента получили травмы и были госпитализированы в больницу. 12-летний школьник погиб сразу на месте ДТП. По словам кондуктора автобуса, ребенку оторвало голову.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии, которая унесла жизнь ребенка.

Фото: Instagram/gibdd_perm