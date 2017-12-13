Видео из США: Маленькая девочка нашла способ приманивать к себе дельфинов

В сети появилось видео, как ребенок в океанариуме приманивает дельфинов с помощью обычного предмета.

Маленькая девочка постаралась и нашла способ привлечения к себе дельфинов.

Родители девочки сообщают, что их маленькая дочь любит дельфинов. Родители водят ее регулярно в парк развлечений Sea World в городе Орландо (штат Флорида, США). Чем только ребенок не пытался привлечь внимание дельфинов, чтоб те подплыли поближе. В ход шел и мобильный телефон, и постукивание, и различные игрушки. Но все ее усилия были тщетными. После одного такого посещения расстроенная девочка долго искала в интернете, как можно привлечь внимание дельфинов, она все-таки нашла решение, которое испробовала в следующее же посещение океанариума.

Малышка приложила к стеклу самый обычный предмет, который есть практически в каждом доме. Дельфины тут же приблизились к девочке. Восторгу у детей и взрослых не было предела. На публикуемом видео можно увидеть, как сбылась мечта маленькой девочки.

Накануне Piter.TV публиковал трогательное видео поцелуя белухи и тренера.

Видео: Daily Mail