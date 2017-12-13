Сеть покорило видео с поцелуем белухи Джессики

Белуха из Приморского океанариума покорила сердца Россиян.

В социальных сетях появилось милое видео с выступлением грациозной белухи Джессики, которое сделали ко Всемирному дню китов и дельфинов. 19 февраля 1986 года Международная китобойная комиссия ввела запрет на промышленный китобойный промысел и продажу китового мяса во всем мире.

Джессика является воспитанницей Приморского океанариума, который находится на Русском острове около города Владивосток. Всего на территории комплекса живут четыре кита – Лер, Нил, Мий и Джессика. Они радуют посетителей красивыми номерами и яркими выступлениями. Также эти животные отличаются высокой социальностью.

На кадрах ролика Джессика танцует, выпрыгивает из воды почти полностью, а главное, как будто бы с чувством большой любви, целует своего тренера Ярослава.

Пользователей соцсетей тронуло данное видео. Они попросили в комментариях побольше таких трогательных роликов.

Видео: instagram / primocean