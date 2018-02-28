Видео из Нью-Йорка: Мужчина упал на рельсы в метро, выжил, станцевал и закурил

В сети появилось видео из подземки Нью-Йорка, снятое очевидцами.

26 февраля жители Нью-Йорка стали свидетелями необычного инцидента, которое, к счастью, закончилось благополучно.

Пьяный мужчина упал на рельсы перед поездом. Очевидцы думали, что с мужчиной случилось непоправимое. Но через мгновение упавший помахал рукой между платформой и вагоном. После чего мужчина пробрался к концу состава и даже закурил, собирая вещи.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что пострадавший в порядке и танцует. Но все-таки доставили его в больницу для осмотра. Автор видео пишет: "Все в порядке, он просто наслаждался утренней сигаретой под поездом".

Видео: Twitter/Shon Mogharabi