Видео из Китая: Самый быстрый в Мире поезд начал курсировать между Пекином и Шанхаем

В четверг, 21 сентября, в Китае между Пекином и Шанхаем начал курсировать пассажирский железнодорожный состав "Фусин".
Летом 2017 года прошли его последние испытания на безопасность и надежность. Поезд может разгоняться до скорости 400 километров в час. Скорость, с которой поезд будет перевозить пассажиров между самыми крупными городами Китая, составляет 350 километров в час. Время в пути для пассажиров сократится на полтора часа. Предыдущий поезд курсировал между этими городами со скоростью 300 километров в час, а время в пути составляло 6 часов.
Планируется 7 рейсов туда - обратно поезда "Фусин" в день. На сегодняшний день этот поезд является самым высокоскоростным поездом в Мире. Кроме того, этот поезд еще и экономичный в плане потребления электроэнергии.
Видео:YouTube/ ShanghaiEye, New China TV