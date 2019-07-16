Видео из Китая: Посетители зоопарка забросали камнями панду

В сети опубликовано видео, на котором посетители зоопарка закидывают панду, чтобы та начала двигаться.

В Пекинском зоопарке посетители закидали камнями большую панду.

Одна из посетительниц Пекинского зоопарка опубликовала в сети видео, на котором люди кидают в большую панду камни, потому что та не хотела двигаться. Сотрудники зоопарка после публикации данного видео заверили пользователей соцсетей, что панда Мэн Да не пострадал, чувствует себя прекрасно, хорошо кушает и играет.

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Видео: Weibo