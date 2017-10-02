В Кемерово мать уронила ребенка в коляске лицом в асфальт, крепко держа телефон

В соцсетях появилось видео инцидента, который произошел у ТЦ "Спутник" в Кемерово.

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Кемерово появилось видео, которые было снято на камеру наблюдения ТЦ "Спутник".

На опубликованных кадрах две полодые мамы с прогулочными колясками выходят и магазина. Одна из женщин благополучно спустила по ступенькам коляску, а вторая опрокинула коляску с ребенком. Ребенок вместе с коляской упал вниз лицом. Судя по кадрам, ребенок сильно не пострадал. Мать поправила малыша в коляске и продолжила свой путь. Примечательно, что женщина держала в руке предмет похожий на телефон и ни на секунду не выпустила его из рук.

Под опубликованным видео произошло бурное обсуждение. Многие отмечают, что в случившемся виновата администрация торгового центра, так как не оборудовала вход пандусом. Большинство осуждают неаккуратность родительницы. Женщины пишут, что взяли бы ребенка во время спуска на руки. Но, нашлись и те, кто обвинил людей, которые обнародовали видео с камеры наблюдения ТЦ.

Видео: ВК, Инцидент Кемерово