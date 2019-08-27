Видео: город Высоцк отпраздновал свое 71-летие

В этом году небольшой городок зажег 71 условную свечу на условном праздничном торте.

Город Высоцк отпраздновал еще одну годовщину со дня своего рождения. В этом году городку исполнился 71 год. Несмотря на то, что первое упоминание о поселении на месте Высоцка датируется далеким 1532 годом, современный города основан в 1948 году. В этот год небольшой город возле Тронгзундского пролива был переименован в честь Героя Советского Союза Кузьмы Демидовича Высоцкого, погибшего 4 марта 1940 года в районе о.Тронгзунд.

Поздравить Высоцк и его жителей приехала выборгская кавер-группа "BLOOM TICKET". Уже давно полюбившиеся местным жителям музыканты мастерски создали праздничное настроение. Также на празднике выступили аниматоры, порадовавшие детей шоу с жидким азотом. И конечно не обошлось без традиционных для подобных праздников детских аттракционов. В этом году для детей были представлены сразу три разных батута и возможность бесплатно прокатиться на лошадях.

Празднование как и в прошлые годы прошло на футбольном поле.

Видео: Piter.TV