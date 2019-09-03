Видео: глава администрации Выборгского района показал школу №6 после капитального ремонта

Школа открылась после ремонта, который затронул практически все её части. Глава администрации и представители областного правительства приехали осмотреть обновленное учебное заведение.

Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов совместно с первым заместителем Председателя правительства Ленинградской области Романом Марковым посетили выборгскую школу №6 на ул. Первомайской.

В течение двух последних лет школа была закрыта на капитальный ремонт. За это время учебные помещения преобразились до неузнаваемости. Фактически, от предыдущей школы остались только кирпичи в стенах. Крыша, межэтажные перекрытия и внутренняя отделка помещений подверглась глубочайшей переработке с учетом требований времени и безопасности.

Вместе с представителями подрядной организации и руководством учебного заведения гости осмотрели все помещения, начиная от коридоров и санузлов и заканчивая учебными кабинетами.

Как рассказал заместитель главы администрации Николай Шишкин, ребята которых он встретил были восхищены тем, что попали в новую школу.

Плюсом большим является то, что в этой школе был открыт дополнительный первый класс. В этом году была явная нехватка мест в первые классы. В итоге, все ребята Выборга попали в школу – заместитель главы администрации Николай Шишкин

Также Николай Шишкин уточнил, что подрядчик продолжит выполнять свои гарантийные обязательства и устранять нарушения и недоработки, в случае если такие будут обнаружены.

Школа стала частью в губернаторской прогаммы "Реновация" два года назад, когда стало очевидно, что обветшавшему за годы службы зданию требуется серьезный ремонт. Общий объем финансирования составил 133 млн. рублей.

Видео: Piter.TV