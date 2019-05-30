Видео: этим летом на Выборгских улицах петуньи заменили на герани

Начальник МУП "Комбинат благоустройство" дала большой комментарий по тому, как выполняются озеленительные работы.

Ответственный специалист за озеленение Выборга, Марина Матвеева встретилась с представителями СМИ и рассказала о том, как проходит процесс озеленения города, а также о том, какие изменения в озеленении произошли в этом году и когда наконец можно будет увидеть город цветущим.

Посадка цветов по словам начальника началась с момента, когда снег полностью сошел с городских улиц. До 10 июня все цветы должны быть высажены, как в открытых клумбах, так и в подвесных вазонах. 2019 год станет тем годом, когда Выборг зацветет с новой силой и новыми красками. В этом году количество вазонов и клумб было увеличено, а вместо полюбившихся горожанам, но не стойких к погодным переменам петуний будут высажены гораздо более привычные к изменчивому климату герани.

Не обходится и без воровства цветов. Главными врагами городских украшений, как и раньше остаются пьяные люди, а также старушки, которых не раз ловили с поличным за торговлей вырванными из клумб растениями. Дачники, по словам специалистов по городскому озеленению, воруют цветы меньше всех. Обычно люди, которые вывозят цветы на свои участки понимают, что это однолетние растения и нет смысла их пересаживать, так как повторно цвести этот цветок уже не станет.

Видео: Piter.TV