Видео: Выборг присоединился к всемирному фестивалю уличного кино

В Выборге прошел бесплатный показ короткометражных фильмов. Показ стал частью всемирного фестиваля уличного кино. Такое мероприятие проходит в приграничном городе уже в третий раз.

Выборг вновь принял в своих крепостных стенах короткометражный кинематограф отечественного производства. В эту субботу в одном из дворов центральной части города состялась череда бесплатных киносеансов. Все они прошли в рамках Всемирного фестиваля уличного кино.

Главной идеей фестиваля является свобоный просмотр кинофильмов на прощадках расположенных на улицах города. В программе фестиваля были представлены короткометражные киноленты снятые молодыми российскими режиссерами. После показов собравшиеся зрители имели возможность проголосовать за понравившийся им фильм.

Голосование на фестивалях уличного кино проходит необычным образом. Для того, чтобы выразить свою симпатию определенной киноленте, зрители поднимают в воздух фонарики, а присутствующее на мероприятии жюри подсчитывает их количество. Чем больше огоньков зажигается над головами зрителей - тем больший рейтинг, соответственно, фильм получает в фестивальной программе. Голоса, полученные фильмами в каждом из городов фиксируются и отправляются в штаб фестиваля, после чего, организаторы выбирают наиболее приглянувшийся зрителям фильм.

В Выборге такой фестиваль проходит уже в третий раз. Организатором как и в прошлые разы является городской информационный портал "Интересный Выборг". В организациив этом году приняла участие и районная администрация, оперативно решив все необходимые бюрократические сложности, вставшие на пути уличного кино. Большую помощь в организации оказало ТСЖ "Мира 3", любезно приняв зрителей в своем дворе и предоставив необходимые стулья, а также электричество для подключения проекционного оборудования.

Видео: Piter.TV