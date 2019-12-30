Видео: В Московском метро пьяный парень спрыгнул на рельсы перед поездом для фото

В Московском метрополитене пьяный парень спрыгнул на пути перед приближающимся поездом.
ЧП произошло 8 января, но известно о нем стало только сейчас. 23-летний парень на станции Боровицкая Серпуховско-Тимирязевской линии спрыгнул на пути перед приближающимся составом метро. На опубликованных кадрах видео видно, что нарушитель, спрыгнув, начал фотографироваться.
Парню очень повезло, так как машинист успел затормозить. А также, что успели отключить электропитание с контактного рельса. Мужчину вытащили на платформу служители правопорядка и арестовали на 5 суток, сообщает ТАСС.
Видео: МВД Москва
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