Видео: Смерч в Кировской области снес крыши с домов и погубил скот

Из-за смерча погиб мелкий скот, погибли куры, погублен почти весь урожай.

Местная жительница Верхнекамского района Кировской области сняла смерч с близкого расстояния.

В минувшие выходные в Верхнекамском районе вблизи села Лойно прошел разрушительный смерч. Местная жительница сняла смерч с близкого расстояния из окна своего дома. На кадрах видео видно, что огромный столбовой вихрь движется и засасывает в себя листья и мелкие предметы.

Сообщается, что смерчем были сорваны крыши с 8 домов, с пастбища не вернулся мелкий скот. На подворьях погибла птица, а также практически полностью погублен урожай.

К счастью, среди людей погибших и пострадавших нет.

Видео: ВК, Кирс Онлайн