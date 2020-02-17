Видео: Самолет завис во время посадки в шторм в аэропорту Лондона

Очевидцы сняли на видео момент экстремальной посадки аэробуса.

Во время шторма аэробус завис при посадке в воздухе и сел боком в Лондонском аэропорту.

Airbus А-380 авиакомпании Etihad совершил экстремальную посадку в аэропорту "Хитроу" В Лондоне из-за шторма "Деннис", сообщает Daily Weather. На опубликованном видео от очевидцев видно, в каких условиях экипажу пришлось сажать самолет. Аэробус, сражаясь с порывами ветра, зависает над посадочной полосой, затем все-таки приземляется "боком".

О пострадавших не сообщается.

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Видео: Daily Weather