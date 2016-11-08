Появилось видео, где Робби Уильямс признается в любви к России

Робби Уильямс признался на видео, что любит Россию.

Британский певец Робби Уильямс опубликовал видео, на котором рассказывает причину отмены концерта в Санкт-Петербурге и Москве. Также в ролике певец поблагодарил российских любителей его творчества и признался в любви к России.

Он рассказал, что отменил концерты по болезни, которая нагрянула во время мирового тура. "Я восстанавливаюсь после болезни последние пять недель. К сожалению, болезнь напала на меня как раз под конец моего тура, который так хорошо шел", - сообщил певец. Кроме того, Уильямс добавил, что попал даже в реанимацию, но в настоящее время чувствует себя лучше.

Видео: YuoTube - Robbie Williams