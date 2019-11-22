Видео: Нина Сивицкая рассказала о взаимодействии администрации Выборгского района с государственными структурами

В рамках цикла публикаций видеоотчетов руководителей комитетов и отделов администрации муниципального образования "Выборгский район", председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нина Сивицкая рассказала о проведении различных мероприятиях с участием ведомств.
Совместно с Роспотребнадзором в Выборге были организованы "Дни информации для предпринимателей". На них освещались вопросы, касающиеся маркировки определенных групп товаров. Также любой желающий предприниматель в ходе информационного дня мог задать любой интересующий его вопрос касательно его работы.
В ходе совещания с Инспекцией федеральной налоговой службы по Выборгскому району обсуждался вопрос о применении контрольно-кассовой техники, а также внедрении "касс-онлайн".
Специально для ветеринарной службы были проведены семинары, на которых проходило обучение оформлению электронных сопроводительных документов на животноводческую продукцию.
Отметим, что видеоотчеты руководителей комитетов и представителей администрации Выборгского района публикуются для обеспечения доступа граждан к актуальной информации о деятельности органов самоуправления.
Ранее мы сообщали, что в Выборге Общественный совет по ЖКХ рассмотрел вопрос о мусоре во дворах.
Видео: Пресс-служба МО "Выборгский район" Ленинградской области
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