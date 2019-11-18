Встреча прошла в 16:00 и длилась всего час.

В четверг, 14 ноября, в библиотеке Алвара Алто в Выборге прошел "День информации для предпринимателей". В рамках встречи, заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ленобласти Людмила Скрылева, рассказала о текущей работе ведомства, а также о проблемах с которыми им чаще всего приходится сталкиваться.

До конца нового года инспекция проверит мясную, алкогольную, молочную и рыбную продукцию на содержание в ней вредных веществ, а также на условия хранения товаров. Например рыбу будут проверять на наличие в ней фосфатов и ледяной глазури.

"Скоро будем проверять икру, потому что "суровые" условия хранения (при температуре -2…+2 градуса) нарушаются. Часто предприниматели хранят икру при температуре +6. Покупатели жалуются, что, вроде бы, приобрели банку с производственной упаковкой, а внутри все равно некачественный продукт", - также рассказала Скрылева.

На данный момент перед ведомством стоит вопрос о молочных полках. Ведомство проверяет продукты на содержание заменителя молочного жира.

"Большая часть проверена. Нарушений выявлено очень много. Либо продукты без заменителя молочного жира, а рядом с ними лежат продукты с заменителем, что является прямым обманом потребителя", -

Помимо продуктов питания, ведомство проверяет точки общественного питания. По словам Скрылеевой, очень много кафе, ресторанов и забегаловок не прошли проверку по установленным правилам продажи.

"Каждый раз новые условия. Например, в ресторанном меню можно часто не видеть энергетическую ценность некоторых готовых блюд. Нам, как потребителям, вся доступная информация должна предоставляться, но этого не происходит", - отметила заместитель

Напомним, что Роспотребнадзор предоставляет бесплатные консультации по вопросам прав потребителей и обязанностей продавца.

Ранее мы сообщали, что в Выборге проходят работы по реновации городской .

Видео: Piter.TV