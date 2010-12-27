В Выборге Общественный совет по ЖКХ рассмотрел вопрос о мусоре во дворах

Основными темами на повестке дня стали: уборка придомовых территорий и создание территорий для крупногабаритного мусора.

Администрация Выборгского района совместно с Общественным советом по ЖКХ рассмотрела вопросы о мусоре во дворах.

Встреча состоялась в актовом зале районной администрации. Сначала региональный оператор по обращению с ТКО и представители компании перевозчика подняли вопрос об обращении с крупногабаритными отходами. Руководитель юридического отдела управляющей компании по обращению с ТКО в Ленобласти Надежда Снегирева указала на то, что в регионе практически нет площадок для крупногабаритного мусора. В качестве альтернативы она предложила оставлять дополнительные заявки оператору и увеличить график вывоза мусора, чтобы содержать мусорные контейнеры и близлежащую территорию в чистоте.

Затем участники встречи обсудили уборку придомовых территорий. Было принято решение составить список мест, куда незаконно скидываются отходы. Заместитель главы администрации "Выборгский район" Дмитрий Самойленко пообещал лично проконтролировать работу управляющих компаний.

В конце заседания представители администрации города Выборг предложили Надежде Снегиревой рассмотреть возможность появления в городе официального представителя регионального оператора по обращению с ТКО. Власти считают, что подобное нововведение упростило бы процесс сотрудничества.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге состоялся День правовых знаний.

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