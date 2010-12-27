В Выборге состоялся День правовых знаний

В большом зале совета депутатов собрались представители Управления опеки и попечительства администрации Выборгского района, комитет образования, отдел по делам несовершеннолетних УМВД, службы районных судебных приставов, ПФР, нотариус, педагоги и опекуны.

В Выборге провели День правовых знаний. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Встречу провела начальник Управления опеки и попечительства Ольга Алексеева. В рамках мероприятия собравшиеся обсудили пункты Конвенции по защите прав ребенка, порядок выявления и учета подростков, оставшихся без попечения родителей, алгоритм отчисления несовершеннолетних из учебных заведений, льготное питание в школьных столовых, взыскание алиментов и использование средств материнского капитала. Также в большом зале совета депутатов зачитали доклады о действующем законодательстве и изменениях в сфере защиты прав детей-сирот.

На данный момент в Выборгском районе проживает 403 ребенка. Все они стали детьми-сиротами, либо остались без попечения родителей. Среди них 109 детей живут в приемных семьях и 244 имеют опекуна.

Ранее Piter.TV сообщил, что со следующего года власти Ленобласти увеличат выплаты на рождение детей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти