В Выборге состоялся День правовых знаний

В Выборге провели День правовых знаний. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Встречу провела начальник Управления опеки и попечительства Ольга Алексеева. В рамках мероприятия собравшиеся обсудили пункты Конвенции по защите прав ребенка, порядок выявления и учета подростков, оставшихся без попечения родителей, алгоритм отчисления несовершеннолетних из учебных заведений, льготное питание в школьных столовых, взыскание алиментов и использование средств материнского капитала. Также в большом зале совета депутатов зачитали доклады о действующем законодательстве и изменениях в сфере защиты прав детей-сирот.
На данный момент в Выборгском районе проживает 403 ребенка. Все они стали детьми-сиротами, либо остались без попечения родителей. Среди них 109 детей живут в приемных семьях и 244 имеют опекуна.
Ранее Piter.TV сообщил, что со следующего года власти Ленобласти увеличат выплаты на рождение детей.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти
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