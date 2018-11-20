Видео: На Муринской дороге столкнулись автобус и маршрутка

Из-за аварии возник транспортный затор.

В Красногвардейском районе Петербурга поздно вечером 7 февраля столкнулись автобус и маршрутное такси. ДТП произошло около 78 дома по Муринской дороге. По данным очевидцев, участники дорожного конфликта успели задеть еще одно транспортное средство: припаркованную поблизости машину.

В результате аварии на участке собралась огромная пробка. Водители долгое время не могли проехать ни в одном направлении. Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео последствия происшествия.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Фото и видео: Piter.tv