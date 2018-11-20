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Видео: На Муринской дороге столкнулись автобус и маршрутка

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Из-за аварии возник транспортный затор.

В Красногвардейском районе Петербурга поздно вечером 7 февраля столкнулись автобус и маршрутное такси. ДТП произошло около 78 дома по Муринской дороге. По данным очевидцев, участники дорожного конфликта успели задеть еще одно транспортное средство: припаркованную поблизости машину.

В результате аварии на участке собралась огромная пробка. Водители долгое время не могли проехать ни в одном направлении. Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео последствия происшествия.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Фото и видео: Piter.tv

 

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Теги: авария, автобус, маршрутка, муринская дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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