  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:37
16
smirenny

Видео: Молодые люди на "Жигулях" попали в ДТП на перекрестке улиц Маршала Казакова и Жукова

0 0

Петербуржцы не справились с управлением.

Вечером в пятницу, 10 июля, в редакцию Piter.TV попали кадры момента аварии на перекрестке улиц Маршала Казакова и Жукова.

Сообщается, что молодые люди на "Жигулях" решили подрифтовать, но не справились с управлением. На кадрах видно, как машина совершает левый поворот, но ее заносит и она врезается в ограждение. В каком состоянии находятся пассажиры и водитель автомобиля, неизвестно. 

Ранее мы писали, что в Петербурге незнакомцы "угнали" фургон для Барби, избив продавца.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дрифт, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии