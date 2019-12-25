Видео: Молодые люди на "Жигулях" попали в ДТП на перекрестке улиц Маршала Казакова и Жукова

Петербуржцы не справились с управлением.

Вечером в пятницу, 10 июля, в редакцию Piter.TV попали кадры момента аварии на перекрестке улиц Маршала Казакова и Жукова.

Сообщается, что молодые люди на "Жигулях" решили подрифтовать, но не справились с управлением. На кадрах видно, как машина совершает левый поворот, но ее заносит и она врезается в ограждение. В каком состоянии находятся пассажиры и водитель автомобиля, неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге незнакомцы "угнали" фургон для Барби, избив продавца.

Видео: Piter.TV