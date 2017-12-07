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Видео: Лобода во время концерта в Москве выронила микрофон в толпу

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на концерте у Светланы Лободы выскользнул микрофон из рук прямо в толпу зрителей.

Певица Светлана Лобода во время концерта в Москве случайно бросила микрофон в толпу зрителей. Об этом сообщила сама артистка и даже опубликовала видео с этим инцидентом. 

Стоит заметить, что певица легко справилась с конфузом. Казалось, что оставшись без микрофона она не чувствовала себя растеряно. 

Впервые в жизни микрофон просто выпрыгнул из рук. Первый шок и мысль о том, чтобы никто не пострадал из зрителей. Второе – как хорошо, что в песне есть проигрыш. Третий – а если микрофон не найдут.

Светлана Лобода, певица

На помощь Лободе пришел один из фотографов, который работал под сценой. Он поднял микрофон и вернул его в руки певице.

Видео, фото: Instagram - lobodaofficial

 
 
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Категории: Новости шоу-бизнеса России Лента новостей

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