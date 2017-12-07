Видео: Лобода во время концерта в Москве выронила микрофон в толпу

Певица Светлана Лобода во время концерта в Москве случайно бросила микрофон в толпу зрителей. Об этом сообщила сама артистка и даже опубликовала видео с этим инцидентом.
Стоит заметить, что певица легко справилась с конфузом. Казалось, что оставшись без микрофона она не чувствовала себя растеряно.
Впервые в жизни микрофон просто выпрыгнул из рук. Первый шок и мысль о том, чтобы никто не пострадал из зрителей. Второе – как хорошо, что в песне есть проигрыш. Третий – а если микрофон не найдут.
Светлана Лобода, певица
На помощь Лободе пришел один из фотографов, который работал под сценой. Он поднял микрофон и вернул его в руки певице.
Видео, фото: Instagram - lobodaofficial