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Видео: Леопард разнял драку двух антилоп

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В сети опубликовано видео из сафари парка Kruger National Park.

 

Kruger National Park это один из старейших и самый знаменитый национальный парк Южной Африки. Его земли занимают площадь более 2 миллионов гектаров. Туристы со всего мира съезжаются туда, чтобы увидеть жизнь диких животных в природе.

Одним из таких туристов посчастливилось увидеть и снять на видео интересный эпизод. Две антилопы сцепились в отчаянной схватке и не собирались уступать друг другу. Чем бы могла закончиться эта бойня неизвестно, но тут вмешался леопард. Он выскочил из-за зарослей прямо на антилоп. Те испугались и бросились спасаться бегством в разные стороны. Леопард не погнался ни за одной из них, а остался стоять на дороге. Мир был восстановлен.

Видео: YouTube/Kruger National Park

Теги: в мире жимвотных , леопард разогнал антилоп , сафари , справедливость
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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