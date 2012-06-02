Видео: Леопард разнял драку двух антилоп

В сети опубликовано видео из сафари парка Kruger National Park.

Kruger National Park это один из старейших и самый знаменитый национальный парк Южной Африки. Его земли занимают площадь более 2 миллионов гектаров. Туристы со всего мира съезжаются туда, чтобы увидеть жизнь диких животных в природе.

Одним из таких туристов посчастливилось увидеть и снять на видео интересный эпизод. Две антилопы сцепились в отчаянной схватке и не собирались уступать друг другу. Чем бы могла закончиться эта бойня неизвестно, но тут вмешался леопард. Он выскочил из-за зарослей прямо на антилоп. Те испугались и бросились спасаться бегством в разные стороны. Леопард не погнался ни за одной из них, а остался стоять на дороге. Мир был восстановлен.

Видео: YouTube/Kruger National Park