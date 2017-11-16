Видео: Федор Бондарчук жестоко обругал и избил коллегу-режисера

В сети появилось видео, как известный актер и режиссер Федор Бондарчук избивает режиссера Александра Молочникова.

В сеть проникло видео жестокой разборки двух режиссеров Федова Бондарчука и Александра Молочникова.



На кадрах видно, как Бондарчук и Молочников ругаются в кабинете, затем первый ударяет в лицо второго. Молочников от боли хватается за лицо и конфликт угасает.



По данным СМИ, разборка произошла из-за фильма "Мифы", в котором Бондарчук выступил в качестве продюсера. Известный актер остался недоволен стартом проката фильма, который прошел 16 ноября.



Фильм "Мифы" погружает зрителя в историю иностранца, который лучайно попадает в самую гущу жизни российских знаменитостей. По ходу сюжета выясняется, что все представления о жизни звезд — мифы, и герой пытается помочь представителям поп-индустрии — шоуменам, актерам и продюсерам.



Видео: ВКонтакте/URA.RU