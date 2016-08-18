Видео: ФСБ задержало готовивших теракты в Москве террористов ИГ

Руководство этой ячейкой осуществляли эмиссары в Сирии.

В пятницу, в Москве оперативники ФСБ и МВД задержали террористов ИГ (запрещена в России решением Верховного суда РФ). Об этом сообщают в ведомстве. Видеоролик опубликовн на сайте телеканала "Звезда".

Известно, что при обыске сотрудники нашли в кварире боевиков средства коммуникации с отчетами о подготовке терактов, деньги, схемы для изготовления бомбы и оружие.

По словам сотрудников ведомства, руководство этой ячейкой осуществляли эмиссары в Сирии. Помимо этого, из-за границы поступали и деньги для осуществления террористических планов. Также боевики получали большие суммы, когда совершали тяжкие общеуголовные преступления.

На кадрах показан процесс захвата террористов группировки, их застали в момент записи ролика на фоне флага ИГ.

Ведется следствие.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появилось завещание Олега Сенцова

Видео:телеканал "Звезда"