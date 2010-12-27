В сети появилось завещание Олега Сенцова

Отбывающий наказание в ямальской колонии режиссер из Украины Олег Сенцов составил завещание. Документ обнародовал телеканал "Громадське" по просьбе сестры осужденного - Наталии Каплан.
Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и светлой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи", моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию-производителя этих фильмов
сказано в письме
Помимо этого, в завещании указаны дети Сенцова, как наследники и получателями гонораров после его смерти.
Известно, что эти бумаги были заверены адвокатом осужденного Дмитрием Динзе.
Напомним, что Олег Сенцов находится под стражей с 2015 года. Его признали одним из организаторов террористической группировки. Суд определил ему наказание в виде 20 лет тюремного срока. С 14 мая 2018 года осужденный проводит голодовку.
Ранее мы сообщали о том, что Борис Вишневский вышел на акцию в защиту Олега Сенцова в Петербурге
Фото:Pixabay