В сети появилось завещание Олега Сенцова

В нем он передает право на экранизацию фильмов по его сценариям соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий.

Отбывающий наказание в ямальской колонии режиссер из Украины Олег Сенцов составил завещание. Документ обнародовал телеканал "Громадське" по просьбе сестры осужденного - Наталии Каплан.

Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и светлой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи", моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию-производителя этих фильмов сказано в письме

Помимо этого, в завещании указаны дети Сенцова, как наследники и получателями гонораров после его смерти.

Известно, что эти бумаги были заверены адвокатом осужденного Дмитрием Динзе.

Напомним, что Олег Сенцов находится под стражей с 2015 года. Его признали одним из организаторов террористической группировки. Суд определил ему наказание в виде 20 лет тюремного срока. С 14 мая 2018 года осужденный проводит голодовку.

Ранее мы сообщали о том, что Борис Вишневский вышел на акцию в защиту Олега Сенцова в Петербурге

Фото:Pixabay