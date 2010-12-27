Борис Вишневский вышел на акцию в защиту Олега Сенцова в Петербурге

Городские активисты не устают напоминать жителям о ситуации с политзаключенными.

В Петербурге состоялась акция протеста против заключения режиссера Олега Сенцова. В ней принял участие парламентарий ЗакСа Борис Вишневский. Политик нес в руках плакат с требованием обмена военнопленными. В результате к члену партии "Яблоко" все же подошли оперативники, чтобы проверить документы.

Активисты города также раздавали листовки с информацией о стодневной голодовке, которую объявил Сенцов. Местным жителям и гостям Северной столицы предлагали подписать петицию, если они были согласны с позицией заключенного необходимости обмена между Россией и Украиной.

Напомним, что Олег Сенцов находится под стражей с 2015 года. Его признали одним из организаторов террористической группировки. Суд определил ему наказание в виде 20 лет тюремного срока. С 14 мая 2018 года осужденный проводит голодовку.

Фото: социальные сети