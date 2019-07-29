Видео: в Выборге состоялся заплыв на открытой воде «Vyborgswim-2019»

В соревнованиях приняли участие 180 человек, многие из которых приехали в Выборг из других городов и даже стран.

28 июля в Выборге состоялся заплыв на открытой воде "Vyborgswim-2019". В прошлом году соревнования переносили из-за низкой температуры воды, но в этот раз погода не подвела.

Стартовал заплыв на лыжной базе "Старт" в Кировских дачах. Началось мероприятие с вводной части, где участников проинструктировали и рассказали об особенностях маршрутов. Заплыв проходил по следующим дистанциям: морская миля (1852 м), 3000 и 6000 метров.

Выборг всегда был одним из самых спортивных городов Ленинградской области. Здесь, можно сказать, ядро спортсменов. Поэтому наша организация и проводит старты именно здесь. Мы хотим таким образом привлечь молодежь и вообще людей в целом к активному образу жизни. Не зря 2019 год объявлен годом ЗОЖ. Алексей Орлов, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области

Участие в соревнованиях приняли порядка 180 человек из Выборга, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также из других городов России и ближнего зарубежья. Самому возрастному участнику 78 лет, он участвовал в заплыве на 6000 метров. Каждый спортсмен на финише получил памятную медаль.

Мероприятие проводится ежегодно с целью привлечения молодежи к спорту. Теперь профессиональных спортсменов и любителей ждут соревнования по триатлону, которые пройдут в августе.

Организаторы: спортивный клуб "Фаворит", общественная молодёжная организация "Совет молодёжи Выборгского района".

Фото, видео: Piter.TV