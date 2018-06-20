Видео: подробно о реставрационных работах в Главном усадебном доме Парка Монрепо

О том, в каком состоянии на сегодняшний день находится усадьба и как проходит реставрация каналу Piter.TV рассказал производитель-реставратор, аттестованный Министерством культуры РФ специалист первой категории по памятникам деревянного зодчества Александр Туфанов.

Двухсотлетний камыш, брус, который волшебным образом превращается в пыль, - именно на этих материалах сейчас "держится" Главный усадебный дом "Парка Монрепо". Этот памятник архитектуры эпохи классицизма построен с нарушением строительных требований тех времен.

Как видим, дом строили очень быстро и с нарушением технологии. Не дали усадку этому дому. Хозяева, по всей видимости, торопили строителей. Мы можем предположить, что хозяин не только торопился с постройкой, но также и экономил на материалах, средствах. Это - факт. Дом построен из разнокалиберных не отборных бревен, которые сейчас находятся в критическом состоянии. Мы видим, что на бревнах имеются большие сучки. Сразу видно, что материал не выбирали. Александр Туфанов, специалист первой категории по памятникам деревянного зодчества

Недавно компания "Возрождение", которая отвечает за реконструкцию парка, приняла решение отказаться от сторонних подрядчиков. Все работы выполнят их специалисты - для этого в штат компании были набраны аттестованные Министерством культуры реставраторы.

В июле 2018 года одна из субподрядных фирм, которая занималась реставрацией главного дома, пригласила меня посмотреть своим взглядом, оценить ситуацию, масштаб реставрации. Для чего мы сюда приехали,

посмотрели все конструкции. Сначала испытали легкий шок. Памятник в ужасном состоянии: деструктивная гниль, домовой гриб, очаги после пожаров, состояние очень критичное. Александр Туфанов, специалист первой категории по памятникам деревянного зодчества

В Главном усадебном доме идут работы по расчистке исторического сруба. Производится демонтаж дранки и удаление штукатурной отделки, после чего будет проведена повторная микологическая экспертиза полностью открывшегося сруба.

Я совместно с микологом будем обследовать по бревнышку каждую стенку и будет принято решение какой элемент воссоздается, какой элемент будет подвергнут вставке либо протезу, а какой элемент останется полностью историческим. Могу процентов на 80 сказать, что здесь можно будет идти только методом полной переборки с раскаткой сруба. Потому что здание очень длинное - это раз, два - мы видим состояние памятника. И в-третьих, надо смотреть на процент вновь воссоздаваемых бревен. И процент этот будет велик. Поэтому нецелесообразно здесь применять метод вывешивания. Александр Туфанов, специалист первой категории по памятникам деревянного зодчества

Для того, чтобы правильно собрать строение после разборки, или как правильно говорить - раскатки, на каждой детали дома указана маркировка. Так, например, изразцы, которыми обшиты печи, были промаркированы, демонтированы и уже отправлены на реставрацию.

Но многие материалы заменят на новые, как, например, в восточном крыле усадьбы, которое в 1988 году сильно пострадало от пожара.

По планам, через полтора года работы полностью завершатся и посетители парка смогут любоваться зданием усадьбы в его первозданном виде.

Облик исторический будет максимально возвращен, мы будем к этому стремиться. Будем бороться за каждое бревнышко. И по фасадам будем бороться за каждую зашивочку. Внутри также сохранятся исторические интерьеры. Посетители в будущем увидят историю. Александр Туфанов, специалист первой категории по памятникам деревянного зодчества

Видео, фото: Piter.TV