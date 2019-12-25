В годовом выражении объём выданных ипотечных кредитов вырос на 28%.

Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Объединенного кредитного бюро.

В июне объём выданных кредитов на приобретение жилья выдали на 40% больше, чем в мае. Это эквивалентно сумме 258,1 миллиардов рублей.

Отмечается, что в годовом выражении объём выданных ипотечных кредитов вырос на 28%.

Аналитики связывают такой бурный рост с тем, что российский кредитный рынок и рынок недвижимости преодолел весенний кризис, вызванный пандемией COVID-19.

Последний раз двузначные темпы роста выдачи ипотечных кредитов фиксировались в январе - на 21%, в феврале — 29%.

Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.

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