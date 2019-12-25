Выдача автокредитов в Петербурге рухнула почти в два раза

Похожая динамика наблюдается и в Ленинградской области.

Объединенное кредитное бюро сообщило, что в первой половине 2025 года объем выданных автокредитов в Санкт-Петербурге значительно снизился, составив 36,899 миллиарда рублей. Этот показатель на 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество выданных кредитов также сократилось почти вдвое: с 39 940 в 2024 году до 25 120 в 2025 году, то есть уменьшение составило порядка 1,6 раза.

Похожая динамика наблюдается и в Ленинградской области. Здесь объем выданных автокредитов за первое полугодие 2025 года составил 11,525 миллиарда рублей, что на 1,8 раза меньше прошлогоднего показателя в 20,44 миллиарда рублей. Аналогичным образом снизилось и число выданных кредитов: с 12 750 в 2024 году до 8157 в 2025-м, сокращение составило 1,6 раза.

Несмотря на общее снижение объема выдаваемых автокредитов, эксперты отмечают положительную тенденцию постепенного восстановления интереса к такому типу финансирования. Например, в Петербурге ежемесячные показатели выдачи автокредитов демонстрируют рост. Если в январе было выдано кредитов на сумму 5,212 миллиарда рублей, то к июню эта сумма возросла до 7,519 миллиардов рублей. В Ленинградской области аналогичные цифры увеличились с 1,557 миллиарда рублей в январе до 2,34 миллиарда рублей в июне.

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Фото: Piter.TV