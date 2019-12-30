Вич-инфицированный петербуржец пожаловался на то, что ему не оказывают лечение в СИЗО

Мужчина находится в заключении более четырех месяцев.

В субботу, 25 января, защитники ВИЧ-инфицированного заключенного "Крестов" опубликовали пост в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". В нем говорилось о том, что Георгий Мурусидзе, которого подозревают в распространении наркотиков, находится в СИЗО чуть более четырех месяцев и сообщает о том, что ему не оказывают необходимой медицинской помощи.

Согласно документам, последний раз мужчина получал лекарства в местном "СПИД- Центре" в августе 2019 года. Выданных медикаментов должно было хватить на два месяца. После попадания в СИЗО от заключенного начали поступать многочисленные жалобы на то что лечиться ему попросту не дают.

Официально узнать о состоянии здоровья молодого человека в СИЗО у близких не получалось, так как на все расспросы сотрудники отвечали, что любая информация об этом является врачебной тайной.

По словам родственников, ссылающихся на письма мужчины, первые необходимые препараты, Георгий получил в начале января 2020 года. Однако это произошло лишь после неоднократных ходатайств защиты.

Опасность в том, что предыдущий метод терапии мог устареть за четыре месяца без приема лекарств. Получить же разрешение на обследование не получается ни у адвоката, ни у правозащитников.

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Фото: pexels