Степень готовности Северной столицы к приему игр оценивала специальная группа.

Все билеты на матчи предстоящего Евро-2020 проданы. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках заседания координационного совета по подготовке к проведению в России Евро-2020, которое состоялось накануне, передает телеканал "Санкт-Петербург". Вице-премьер напомнил, что матчи чемпионата Европы – самое большое спортивное мероприятие в стране после чемпионата мира по футболу 2018 года.

Все билеты уже проданы. На данный момент предложена заполняемость стадиона до 50% зрителей. Считаю необходимым продумать, как увеличить количество зрителей, обеспечив при этом все необходимые меры безопасности вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Петербургу предстоит встретить cемь игр предстоящего чемпионата Европы по футболу наравне с Лондоном. Чемпионат Европы по футболу будет проходить в нескольких городах континента с 11 июня по 11 июля.

В Северной столице состоятся матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня) и Финляндия – Бельгия (21 июня) и один из четвертьфиналов. Теперь к матчам добавились игры группы Е: 14 июня — Польша - Словакия, 18 июня — Швеция - Словакия, 23 июня — Швеция-Польша.

Фото: Piter.tv