Роберт Хабек призвал ЕС обеспечить свою безопасность.

Европейские граждане должны больше вкладывать в свою обороноспособность и не рассчитывать, что американские партнеры всегда будут делать это за них. Соответствующее мнение огласил немецкий вице-канцлер и по совместительству министр экономической системы в Германии Роберт Хабек. Иностранный чиновник выступил с обращением на международной конференции Europe 2024. Гость мероприятия отметил, что важно выполнить задачу вне зависимости от того, кто станет новым лидером Белого дома по результатам проводимых на территории США в ноябре 2024 года президентских выборов. В противном же случае европейский регион рискнет многим.

В том, что касается обороноспособности, Европа должна сделать свое собственное домашнее задание. К тому, что вернулся вооруженный конфликт, мы не подготовились. Нам нужно это сделать, мы не можем полагаться на то, что все счета будут оплачивать американцы. Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ

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Фото и видео: YouTube / Tagesspiegel