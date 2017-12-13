Вице-губернатор Петербурга Албин навестил в больнице водителя автобуса, который столкнулся с "Ласточкой"

Сегодня, 22 февраля, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин навестил в Сестрорецкой больнице Александра Игнатьева, водителя "Пассажиравтотраса", который утром 17 февраля попал в ДТП вместе с пассажирами автобуса.
Игнатьев чувствует себя хорошо, но врачи настаивают на длительной реабилитации.
Водителем Александр Николаевич работает с 1974 года и считает, что ничего героического не совершил, на его месте так поступил бы каждый ответственный человек за рулем. Александр Николаевич перенес две операции и сейчас, учитывая все обстоятельства, чувствует себя удовлетворительно, мечтает поскорее вернуться на работу. Но врачи пока настаивают на длительной реабилитации.
Выразил восхищение мужественностью Александра Николаевича, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения в родной коллектив.
Пишет Игорь Албин
Также Албин подзравил Александра Игнатьева с поздравил с наступающим Днем защитника Отечества.
Напомним, что скоростная электричка "Ласточка" протаранила автобус на железнодорожном переезде Зеленогорск-Рощино. 15 пассажиров успели выбежать до момента столкновения.
Фото: Telegram / Игорь Албин