Вице-губернатор Петербурга Албин навестил в больнице водителя автобуса, который столкнулся с "Ласточкой"

Игорь Албин навестил водителя автобуса, который на днях столкнулся с "Ласточкой".

​​Сегодня, 22 февраля, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин навестил в Сестрорецкой больнице Александра Игнатьева, водителя "Пассажиравтотраса", который утром 17 февраля попал в ДТП вместе с пассажирами автобуса.

Игнатьев чувствует себя хорошо, но врачи настаивают на длительной реабилитации.

Водителем Александр Николаевич работает с 1974 года и считает, что ничего героического не совершил, на его месте так поступил бы каждый ответственный человек за рулем. Александр Николаевич перенес две операции и сейчас, учитывая все обстоятельства, чувствует себя удовлетворительно, мечтает поскорее вернуться на работу. Но врачи пока настаивают на длительной реабилитации.

Выразил восхищение мужественностью Александра Николаевича, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения в родной коллектив. Пишет Игорь Албин

Также Албин подзравил Александра Игнатьева с поздравил с наступающим Днем защитника Отечества.

Напомним, что скоростная электричка "Ласточка" протаранила автобус на железнодорожном переезде Зеленогорск-Рощино. 15 пассажиров успели выбежать до момента столкновения.

Фото: Telegram / Игорь Албин