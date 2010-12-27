Вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике встретился с делегацией побратимского региона Китая

На встрече обсуждалось дальнейшее укрепление связей регионов-партнеров, развивающих сотрудничество с 1992 года.

Состоялась встреча вице-губернатора по внутренней политике с делегацией побратимского региона Китая. Об этом сообщает пресс-служба Ленобласти.

На встрече вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Сергея Перминова с делегацией провинции Хэбэй КНР во главе с Председателем отделения Народного политического консультативного совета Китая в провинции Хэбэй Йе Донгсонгом 4 июля обсуждалось дальнейшее укрепление связей регионов-партнеров, развивающих сотрудничество с 1992 года.

С КНР область традиционно связывают очень плотные внешнеэкономические отношения, по итогам 2018 года Китай стал нашим партнером номер один по объему товарооборота, он достиг 1,749 млрд долларов. Также наш гуманитарный обмен, встречи с делегациями провинций КНР и общий тон отношений ясно указывают на приоритет нашего партнерства в будущем. сказал Сергей Перминов. Он провел презентацию развития области и итогов работы делегации во главе с губернатором Александром Дрозденко на XXIII Петербургском международном экономическом форуме, где состоялась встреча главы региона с Председателем КНР Си Цзиньпином.

В своем выступлении Йе Донгсонг поблагодарил за встречу и передал слова приветствия губернатору и всем жителям Ленинградской области от имени руководства провинции Хэбэй. Он рассказал о тенденциях развития современного Китая, в том числе по проекту "Один пояс – один путь", пригласил делегацию субъекта Федерации посетить провинцию Хэбэй и представил ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия двух регионов-партнеров в сферах официальных обменов и участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, промышленности, научного, кадрового и технологического обменов.

Сергей Перминов поблагодарил Йе Донгсонга за детально проработанный, предметный доклад и заверил в том, что все высказанные предложения будут проанализированы и по ним будут предоставлены ответы. В финале встречи он передал от имени губернатора Ленинградской области наилучшие пожелания провинции Хэбэй и всему китайскому народу.

Источник: пресс-служба Ленобласти