Выборжанка пожаловалась на состояние своего дома после реставрационных работ компании "БалтКамень"

По словам женщины, над входом в ее поъезд в доме Леншоссе, 1 нависают, готовые в любой момент отвалиться, куски штукатурки.

После вчерашнего инцидента с обвалом фасада здания на Димитрова, 1 жительница Выборга поделись информацией о состоянии ее дома, реставрацией которого занималась та же компания БалтКамень.



По словам женщины, над входом в ее поъезд в доме Леншоссе, 1 нависают, готовые в любой момент отвалиться, куски штукатурки.

Все работы сдавались впопыхах к дню рождения Ленобласти, теперь мы пожинаем плоды той спешки, например, отваливающиеся прямо над входом в подъезд куски штукатурки. рассказала она

Жительница Выборга обратилась за помощью к подрядчику. Внизу были установлены ограждения, но через несколько дней их убрали. Жителям дома посоветовали быстро забегать и выбегать из подъезда.