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Выборжанка пожаловалась на состояние своего дома после реставрационных работ компании "БалтКамень"
Сегодня, 21:16
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KaterinaKono13

Выборжанка пожаловалась на состояние своего дома после реставрационных работ компании "БалтКамень"

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По словам женщины, над входом в ее поъезд в доме Леншоссе, 1 нависают, готовые в любой момент отвалиться, куски штукатурки.  

После вчерашнего инцидента с обвалом фасада здания на Димитрова, 1 жительница Выборга поделись информацией о состоянии ее дома, реставрацией которого занималась та же компания БалтКамень.

По словам женщины, над входом в ее поъезд в доме Леншоссе, 1 нависают, готовые в любой момент отвалиться, куски штукатурки.  

Все работы сдавались впопыхах к дню рождения Ленобласти, теперь мы пожинаем плоды той спешки, например, отваливающиеся прямо над входом в подъезд куски штукатурки.

рассказала она

Жительница Выборга обратилась за помощью к подрядчику. Внизу были установлены ограждения, но через несколько дней их убрали. Жителям дома посоветовали быстро забегать и выбегать из подъезда. 

Жители подъезда рискую каждый день выходя и заходя в него. В прочем рискуют все, кто ходит мимо

подытожила она

Теги: балткамень, выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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