Администрация Выборгского района рассказала о возможном расторжении контракта с подрядной организацией "Балткамень"

Совещание прошло с участием председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Александра Тимкова, Управляющего Фондом Андрея Воропаева, заместителя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Анастасии Кузнецовой, а также представителей авторского надзора, администрации Выборгского района и граждан, представляющих интерес жителей.

В связи с многочисленным количеством нареканий на исполнение работ по капремонту подрядной организацией "Балткамень", в Выборге рассматривается вопрос о расторжении контракта с данной подрядной организацией.

Совещание прошло с участием председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Александра Тимкова, Управляющего Фондом Андрея Воропаева, заместителя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Анастасии Кузнецовой, а также представителей авторского надзора, администрации Выборгского района и граждан, представляющих интерес жителей.

Речь шла о домах: пр. Ленина, 18 и 6, Ленинградское шоссе, 1, пр. Ленина, 20 и пр. Суворова, 25. По первым трем объектам срок исполнения работ по контракту уже истек, по двум оставшимся истекает в январе 2020 года.

Александр Тимков был жесток: он выразил мнение, что контракт с подрядчиком нужно расторгать с привлечением к ответственности перед жителями.

Мы дали возможность расслабиться подрядчику, теперь надо действовать жестко и привлекать к ответственности. Подрядчик недопонимает ответственности, недоработок очень много. отметил он

Были заслушаны пояснения и намерения представителей "Балткамня", который попросил дать ему возможность продолжить работы. По каждому из домов совместно с жителями рассматривался оставшийся объем работ и замечания.

По итогам рассмотрения текущей ситуации решение было принято заказчиком работ по капремонту.

Андрей Воропаев отметил, что 11 июля подрядчику будет направлено уведомление о расторжении договора, оно вступит в силу 1 августа 2019 года.

За подрядчиком остается право до 1 августа исполнить обещания, которые были даны жителям в ходе рассмотрения вопроса об устранении подрядной организации от работ.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО