Выборжанин Кирилл Алексеенко примет участие в играх Кубка мира по шахматам

Кубок мира ФИДЕ пройдет с 9 сентября по 4 октября. Участие в турнире примут 128 игроков из 47 стран.

Ленинградская область поддерживает шахматиста, вступившего в борьбу за право сыграть с действующим чемпионом мира.

Уроженец Выборга Кирилл Алексеенко примет участие в играх Кубка мира по шахматам, который называют матчем претендентов. Победитель турнира получает право сразиться за звание с действующим чемпионом мира по шахматам. В настоящее время этот титул принадлежит Магнусу Карлсену, норвежец удерживает его с 2013 года.

Свою спортивную карьеру Кирилл Алексеенко начал в шахматной секции Выборга под руководством опытного тренера, многократного чемпиона города Сергея Балякина. Под его наставничеством юный спортсмен развил глубокий интерес к шахматам и принял участие в Кубке Ленинградской области. Дальнейшую карьеру молодой спортсмен продолжил в Санкт-Петербурге.

Кубок мира ФИДЕ пройдет с 9 сентября по 4 октября. Участие в турнире примут 128 игроков из 47 стран.

Источник: пресс-служба администрации ЛО