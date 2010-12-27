Выборжане смогут принять участие в "Большом этнографическом диктанте"

Участие в диктанте могут принять жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком.

В предстоящую пятницу, 2 ноября Выборг присоединится к Всероссийской акции "Большой этнографический диктант". Начало которой назначено на 9 утра и пройдет в центральной городской библиотеке Алвара Аалто по адресу: пр.Суворова, 4. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Мероприятие приурочено к Всероссийскому Дню народного единства. Диктант пройдет под эгидой комитета общего и профессионального образования и состоится на всей территории Ленобласти. Местом проведения мероприятия стану порядка двадцати пяти площадок 47 региона.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов, 10 из которых связаны с региональной спецификой. На ответы участникам будет предоставлено 45 минут.

Если же жители не могут принять очное участие в диктанте, организаторы предусмотрели возможность написать задания заочно. Для этого нужно зайти 2 ноября на сайт "Большого этнографического диктанта", где и будут представлены конкурсные задания.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти