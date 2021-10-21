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В Петербурге с 3 по 7 ноября проведут акцию "Большой этнографический диктант"
Сегодня, 8:44
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В Петербурге с 3 по 7 ноября проведут акцию "Большой этнографический диктант"

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Участникам предстоит выполнить 30 тестовых заданий.

Жители Петербурга напишут "Большой этнографический диктант". Горожанам предлагают проверить свои знания о традициях, истории и культуре населяющих Россию народов. Акцию проведут с 3 по 7 ноября. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Петербуржцы смогут выбрать удобную площадку для сдачи "экзамена". Всего в городе будут работать 20 аудиторий, где можно написать работу. 

Участникам предстоит выполнить 30 тестовых заданий. В них будут вопросы, связанные с историей нашей страны. Добавим, что участие бесплатное. 

Ранее на Piter.tv: "Поющие мосты" закроют в ночь на 4 ноября под классическую музыку.

Фото: ВКонтакте / Большой этнографический диктант — 2022

Теги: большой этнографический диктант, знания, культура народов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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