Выборжане готовятся отметить день рождения города и района

В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню Выборга и района, пройдут 17 августа. Традиционно будут задействованы Красная и Рыночная площади, парк Ленина.

Вчера, 31 июля, в районной администрации прошло очередное совещание оргкомитета по празднованию Дня города Выборга и Выборгского района.

В нем приняли участие представители профильных комитетов, а также УМВД, МЧС, здравоохранения и другие. Вел заседание первый заместитель главы администрации Владимир Рошкович.

В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню Выборга и района, пройдут 17 августа. Традиционно будут задействованы Красная и Рыночная площади, парк Ленина.

Как рассказала начальник отдела культуры Галина Цветкова, в течение всего дня сразу на нескольких площадках, расположенных в парковой зоне, будут проходить выступления вокальных и хореографических коллективов, актеров уличного театра, музыкантов.

В частности, у библиотеки А. Аалто симфонический оркестр "Таврический" из Санкт-Петербурга представит киношлягеры композитора Андрея Петрова. "Литературная гостиная" в сквере напротив кафе "Чемпион" будет ждать любителей поэзии и бардовской песни.

Поздравить жителей и гостей Выборга в этот день планируют звездные артисты: Светлана Сурганова, Миша Романова и Макс Барских.

Для детей будут организованы интерактивные программы, развлекательные аттракционы.

"В День города для наших маленьких жителей все муниципальные аттракционы в парке Ленина будут работать бесплатно, - сообщил Владимир Рошкович. – Кроме того, достигнута договоренность с приезжими предпринимателями, что стоимость других развлекательных аттракционов не превысит 150 рублей".

Отметим, с инициативой организовать для детей в этот день бесплатные городские аттракционы выступил глава муниципального образования на последнем заседании совета депутатов МО "Город Выборг".

Заместитель председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Надежда Шведова рассказала, что в парке Ленина также расположатся "Город мастеров", гастрономический фестиваль, различные летние кафе.

Председатель комитета спорта, культуры и молодежной политики Владимир Долгих сообщил, что с 16 по 18 августа на стадионе "Авангард" пройдут игры международного турнира по футболу среди ребят 11-12 лет. Планируется участие команд из Китая, Финляндии и Выборга.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО