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На дорогах Выборгского района стартовала установка передвижных фоторадаров
Сегодня, 14:20
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KaterinaKono13

На дорогах Выборгского района стартовала установка передвижных фоторадаров

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Также известно, что их адреса могут меняться в связи с обстановкой на дорогах.

На трассах Выборгского района Ленинградской области по 4 адресам возникнут передвижные фоторадары. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

Фоторадарные комплексы с 20 по 26 марта будут фиксировать нарушения на следующих участках автодорог:

  • а/д "подъезд к МААП "Брусничное", 12 км; 
  • а/д "подъезд к МААП "Брусничное", 14 км; 
  • г. Выборг, ул. Шестакова, д.28;
  • а/д "подъезд к Выборгу" 1 км. 

Также известно, что их адреса могут менятья в связи с обстановкой на дорогах.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, радары
Категории: Новости Выборгского района, Выборг, Новости Ленинградской области,

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