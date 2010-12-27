На дорогах Выборгского района стартовала установка передвижных фоторадаров

На трассах Выборгского района Ленинградской области по 4 адресам возникнут передвижные фоторадары. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".
Фоторадарные комплексы с 20 по 26 марта будут фиксировать нарушения на следующих участках автодорог:
- а/д "подъезд к МААП "Брусничное", 12 км;
- а/д "подъезд к МААП "Брусничное", 14 км;
- г. Выборг, ул. Шестакова, д.28;
- а/д "подъезд к Выборгу" 1 км.
Также известно, что их адреса могут менятья в связи с обстановкой на дорогах.
Источник: сетевое издание "Невские Новости"
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