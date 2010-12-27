Выборгский лыжник завоевал второе место на Всероссийских соревнованиях в Муроме

По итогам трёх этапов кубка России наш земляк уверенно занимает 2 место в общем зачёте. Следующий важнейший старт, в рамках Первенства России, состоится через две недели в Токсово.

Выборгский лыжник завоевал очередную медаль на Всероссийских соревнованиях.

С 12 по 14 июля 2019 года в Муроме впервые прошли соревнования IV этапа Кубка России по гонкам на лыжероллерах, посвященные Олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта по лыжным гонкам Алексею Прокуророву.

Организатором соревнования выступила Федерация лыжных гонок России.

В первый день спортсмены соревновались в масс - старте свободным стилем на дистанциях 21 км (юниоры). Павел Макаров занял 5 место, уступив первой тройке всего пять секунд.

Во второй день в спринтах на 200 метров Павел в упорной борьбе с представителем Липецкой области завоевал бронзовую медаль.

Награждение призеров соревнований производили мастер спорта СССР , заслуженный тренер России Галина Андреевна Шлыкова и четырёхкратный олимпийский чемпион, советский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России - Николай Семенович Зимятов.

По итогам трёх этапов кубка России наш земляк уверенно занимает 2 место в общем зачёте. Следующий важнейший старт, в рамках Первенства России, состоится через две недели в Токсово.

Тренируют спортсмена Плотников Александр и Волков Сергей.

Источник: Общественное объединение "Фаворит Выборг"